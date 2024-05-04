Цeнa биткoинa pacтёт быcтpee, чeм у aкций Amazon и Netflix

Несмотря на молодость биткоина как финансового актива - всего 15 лет - он уже успел выйти в лидеры по росту среди криптовалютных и финансовых активов, конкурируя с крупнейшими технологическими компаниями.
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