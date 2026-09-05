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«Вечерняя Москва» выпустила спецномер «Москва 879» ко Дню города

«Вечерняя Москва» выпустила спецномер «Москва 879» ко Дню города

«Вечерняя Москва» выпустила ко Дню города специальный номер «Москва 879», посвящённый изменениям в столице за последний год и дальнейшему развитию столицы.

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