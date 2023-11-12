Мир начал понимать, что Зеленский неадекватен

Евгений

Автор, завязывай нести несусветную хрень! Никто из за Зеленого огрызка ничего устраивать не будет. Для всех он и был всего лишь мерзкой, ничтожной козюлей скатанной пиндосами... но ею приказали умиляться и выражать глубокое приятие на какое-то время. Время заканчивается и все начинают морщиться от отвращения)) И еще, автор как будто не замечает тот факт, что неадекватность Зели, есть продукт глубочайшей наркотической зависимости. И отлучать его от власти проще всего не на том основании, что он не демократичен, а именно потому, что он грёбанный наркоман!!! Было бы желание...