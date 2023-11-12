Автор: Сергей Миркин В американском издании Time вышла большая статья о Владимире Зеленском. В публикации вырисовывается нелицеприятный образ украинского лидера.
Мир начал понимать, что Зеленский неадекватен
Комментарии
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Евгений
Автор, завязывай нести несусветную хрень! Никто из за Зеленого огрызка ничего устраивать не будет. Для всех он и был всего лишь мерзкой, ничтожной козюлей скатанной пиндосами... но ею приказали умиляться и выражать глубокое приятие на какое-то время. Время заканчивается и все начинают морщиться от отвращения)) И еще, автор как будто не замечает тот факт, что неадекватность Зели, есть продукт глубочайшей наркотической зависимости. И отлучать его от власти проще всего не на том основании, что он не демократичен, а именно потому, что он грёбанный наркоман!!! Было бы желание...
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16 час.
E
Ed
Представители американской элиты боятся, что амбиции и помутненный рассудок Зеленского может стать катализатором большой войны. Поэтому они хотят переговоров Украины и России. Кто же реально неадекватный? То есть переговоры с психом и наркоманом это адекватно?
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15 час.
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