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Крымчанин получил 9 лет колонии за жестокое убийство невестки

Крымчанин получил 9 лет колонии за жестокое убийство невестки

63-летний житель Сакского района признан виновным в убийстве супруги сына. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

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