«Я очень хочу ошибаться, но света в конце тоннеля пока нет». Губерниев оценил избрание нового президента IBU

Известный российский телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, который в настоящее время является советником министра спорта России Михаила Дегтярева, высказался на тему того, что на пост президента Международного союза биатлонистов (IBU) был единогласно избран словенец Тим Фарчник.
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