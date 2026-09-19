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«Я очень хочу ошибаться, но света в конце тоннеля пока нет». Губерниев оценил избрание нового президента IBU

«Я очень хочу ошибаться, но света в конце тоннеля пока нет». Губерниев оценил избрание нового президента IBU

Известный российский телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, который в настоящее время является советником министра спорта России Михаила Дегтярева, высказался на тему того, что на пост президента Международного союза биатлонистов (IBU) был единогласно избран словенец Тим Фарчник.

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