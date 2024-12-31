Как должны выглядеть «юридические гарантии»?

Сергей Николаевич Юридические гарантии это наглядное показательное уничтожение к примеру одного острова на севере Европы, вот тогда будут и гарантии и соглашения и тишина на долгие годы.

ГИ Геннадий Исаков Мишке Горбачеву давали гарантии, Януковичу давали, Путину уже давали с минскими соглашениями. Ещё надо? Только введение наших войск на Украину с контролем всех её действий может дать гарантию. Но на это Запад не пойдет. Война станет затяжной, пока кто-то не выдохнется.