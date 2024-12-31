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Заноза

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Как должны выглядеть «юридические гарантии»?

Как должны выглядеть «юридические гарантии»?

КВАДРАТУРА  КРУГА Единственное, чего я не понимаю в требованиях России – это некие «юридические гарантии».

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Комментарии
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Сергей Николаевич
Юридические гарантии это наглядное  показательное уничтожение к примеру одного острова на севере Европы, вот тогда будут  и гарантии и соглашения и тишина на долгие годы.
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8 час.
ГИ
Геннадий Исаков
Мишке Горбачеву давали гарантии, Януковичу давали, Путину уже давали с минскими соглашениями. Ещё надо? Только введение наших войск на Украину с контролем всех её действий может дать гарантию. Но на это Запад не пойдет. Война станет затяжной, пока кто-то не выдохнется.
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7 час.
A
Alex
Есть только одна приемлемая юридическая гарантия: Украина юридически не должна существовать как страна. Как область России - можно.
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7 час.

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