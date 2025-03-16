Четыре плавучих причала появится на Воронежском водохранилище

Причалы и экскурсии Концепция развития водного транспорта Воронежской области включает три ключевых проекта, реализация которых планируется до 2030 года: «Развитие инфраструктуры акватории и прибрежной зоны Воронежского водохранилища», «Формирование флота в акватории Воронежского водохранилища» и «Развитие туризма в акватории Воронежского водохранилища».