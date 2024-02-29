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Турпоток из Китая в Россию в 2024 году может приблизиться к допандемийному уровню

Турпоток из Китая в Россию в 2024 году может приблизиться к допандемийному уровню

Туристический поток из Китая в Россию в 2024 году по своему объему может приблизиться к допандемийному уровню в оптимистичном сценарии или же увеличиться на 30–40% по сравнению с 2023 годом при консервативном сценарии.

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