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Блинкен раскрыл вероятность ядерного удара России

Блинкен раскрыл вероятность ядерного удара России

Блинкен раскрыл вероятность ядерного удара России AlexCoderБлинкен раскрыл вероятность ядерного удара России AlexCoder В Вашингтоне обеспокоены российской угрозой Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что российский президент Владимир Путин действительно мог рассматривать вариант использования ядерного оружия.

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