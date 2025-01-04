Блинкен раскрыл вероятность ядерного удара России AlexCoderБлинкен раскрыл вероятность ядерного удара России AlexCoder В Вашингтоне обеспокоены российской угрозой Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что российский президент Владимир Путин действительно мог рассматривать вариант использования ядерного оружия.
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