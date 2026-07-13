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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Онищенко предложил поднять возраст молодежи до 40 лет

Онищенко предложил поднять возраст молодежи до 40 лет

По мнению эксперта, границы возраста должны учитывать реальное состояние здоровья и работоспособность людей Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в интервью РИА Новости выступил с предложением увеличить верхнюю границу возраста молодежи в России до 40 лет.

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