Онищенко предложил поднять возраст молодежи до 40 лет

По мнению эксперта, границы возраста должны учитывать реальное состояние здоровья и работоспособность людей Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в интервью РИА Новости выступил с предложением увеличить верхнюю границу возраста молодежи в России до 40 лет.