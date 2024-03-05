Стало известно, зачем иностранец разрисовал памятник во Владивостоке

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что иностранец, который оставил надписи на памятнике “Поспеловская батарея” в составе Владивостокской крепости на острове Русском во Владивостоке, не осознавал, что это памятник, поскольку думал, что пишет на обычной стене.