Стало известно, зачем иностранец разрисовал памятник во Владивостоке

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что иностранец, который оставил надписи на памятнике “Поспеловская батарея” в составе Владивостокской крепости на острове Русском во Владивостоке, не осознавал, что это памятник, поскольку думал, что пишет на обычной стене.
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