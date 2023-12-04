Единое пособие будут назначать по-новому

Доходы несовершеннолетних от подработки, проценты по счетам опекаемого ребенка, а также выплаты за звание «Мать-героиня» и при вручении ордена и медали «Родительская слава» не будут учитываться для оценки доходов семьи при назначении единого пособия.
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