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Kraken Institutional выбрала Upshift для создания хранилищ, приносящих доход от неиспользуемых BTC, ETH и стейблкоинов

Kraken Institutional выбрала Upshift для создания хранилищ, приносящих доход от неиспользуемых BTC, ETH и стейблкоинов

Платформа ончейн-доходности Upshift заключила партнерское соглашение с Kraken Institutional, позволяющее институциональным клиентам получать доход от своих неиспользуемых BTC, ETH, стейблкоинов и других криптоактивов непосредственно в хранилище Kraken.

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