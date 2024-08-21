Оборона посыпалась: Ответы на вопрос комбата сможет дать Белоусов

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДАСегодня 12K прочитали Киевские власти, призывая украинцев бежать из городов Сумской области, признали, что наша армия идёт сюда стремительными темпами.
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