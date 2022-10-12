Смертоносный червь Олгой-Хорхой: Неуловимая легенда пустыни Гоби

Это больше похоже на сюжет какого-нибудь научно-фантастического романа из 1950-х годов, но некоторые люди верят, что большое, смертоносное червеподобное существо под названием монгольский червь смерти действительно существует в пустыне Гоби.
Это больше похоже на сюжет какого-нибудь научно-фантастического романа из 1950-х годов, но некоторые люди верят, что большое, смертоносное червеподобное существо под названием монгольский червь смерти действительно существует в пустыне Гоби.
Свежие комментарии