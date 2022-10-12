Этот таинственный мир

32 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Протасов
    Так кто же был древнеегипетским богом смерти? Бог Тот?Кто был древнееги...
  • Sobering
    Но может поменяться физический полюс.Магнитные полюса ...
  • Егор П
    где окончание статьи?Пауки тоже видят сны

Смертоносный червь Олгой-Хорхой: Неуловимая легенда пустыни Гоби

Смертоносный червь Олгой-Хорхой: Неуловимая легенда пустыни Гоби

Это больше похоже на сюжет какого-нибудь научно-фантастического романа из 1950-х годов, но некоторые люди верят, что большое, смертоносное червеподобное существо под названием монгольский червь смерти действительно существует в пустыне Гоби.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх