Задержанная глава Гагаузии попросила Путина о помощи

Гуцул обратилась к российскому президенту с просьбой оказать давление на власти МолдовыГлава Гагаузии Евгения Гуцул, задержанная в Кишиневе в связи с запретом на выезд из Молдавии, обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать давление на молдавские власти для ее скорейшего освобождения.