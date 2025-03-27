Задержанная глава Гагаузии попросила Путина о помощи

Гуцул обратилась к российскому президенту с просьбой оказать давление на власти МолдовыГлава Гагаузии Евгения Гуцул, задержанная в Кишиневе в связи с запретом на выезд из Молдавии, обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать давление на молдавские власти для ее скорейшего освобождения.
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