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ВЕСТИ КРЫМ

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Около ста артефактов достали со дна Чёрного моря крымские археологи за три месяца

Около ста артефактов достали со дна Чёрного моря крымские археологи за три месяца

Ваш браузер не поддерживает видео. Среди находок — фрагменты древнегреческих пифосов и амфор.

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