БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 613 подписчиков

Сводки СВО, 23 июля, главное: Одессу сотрясают взрывы, ВСУ громят на Харьковщине, прорыв ВС РФ в Доброполье

Сводки СВО, 23 июля, главное: Одессу сотрясают взрывы, ВСУ громят на Харьковщине, прорыв ВС РФ в Доброполье

1610-й день спецоперации. На Украине смертность продолжает значительно превышать рождаемость — почти в четыре раза Радомир Маркуш Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Армия России наступает по всем фронтам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии