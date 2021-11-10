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В Китае стартовал документальный сериал о революционной армии Китая

Приключенческий документальный сериал с участием китайских и иностранных исследователей, рассказывающий о некоторых опасных путешествиях солдат и героев в революционной истории Китая, будет выпущен в Интернете 9 ноября, сообщает агентство Синьхуа.

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