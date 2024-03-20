Мать-одиночка из Сибири рассказала, как ее год разводил на деньги женатый альфонс

Женщина влезла в кредит ради мужчины, у которого постоянно что-то случалось 42-летняя мать двоих детей из Новосибирска рассказала "КП-Новосибирск", как в декабре 2022 года встретила альфонса, с которым завязались романтические отношения, обернувшиеся для женщины потерей денег.