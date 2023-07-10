СТУДЕНТ ИЗ ТУРЦИИ НАЗВАЛ РУССКИХ ДЕВУШЕК ПРОСТИТУТКАМИ. CАМИ ВИНОВАТЫ?

N Nata Этим зверькам безразлично как одета женщина/девушка/ребенок. Они только свои потребности слышат и их готовы любым способом удовлетворить. Да хоть в тулупе будь, если ему приспичило, то все равно в кусты потащит.

АЮ Александр Юткин Кого осуждать? Это зверьё. Они видят только добычу. Мораль и нравственность там не растет. Природа другая и мир иной. И к нам его тащить не надо!