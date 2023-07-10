ФОТО: SAIDAUITA/SHUTTERSTOCK.COM АНДРЕЙ РЕВНИВЦЕВ Очередной иностранный "специалист" в переписке оскорбил девушку из России и в её лице всех русских женщин.
СТУДЕНТ ИЗ ТУРЦИИ НАЗВАЛ РУССКИХ ДЕВУШЕК ПРОСТИТУТКАМИ. CАМИ ВИНОВАТЫ?
Комментарии
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N
Nata
Этим зверькам безразлично как одета женщина/девушка/ребенок. Они только свои потребности слышат и их готовы любым способом удовлетворить. Да хоть в тулупе будь, если ему приспичило, то все равно в кусты потащит.
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6 час.
АЮ
Александр Юткин
Кого осуждать? Это зверьё. Они видят только добычу. Мораль и нравственность там не растет. Природа другая и мир иной. И к нам его тащить не надо!
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6 час.
Сергей Федотов
Вопрос философский. Среди женщин любой нации есть проститутки. В том числе и в Турции. Просто козоёпам достаются именно такие. Приличные женщины с ними не связываются.
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6 час.
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