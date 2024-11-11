В СССР, как и в Америке, кто хотел купить себе автомобиль – тот мог это сделать. Правда, тут есть нюансы, но они не принципиальные

В СССР, по статистике, в год производилось легковых автомобилей в 3-4 раза меньше, чем в США, и к развалу СССР дошло 263 миллиона «безлошадных» советских граждан, но всего 116 миллионов «безлошадных» американцев.
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