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В СССР, как и в Америке, кто хотел купить себе автомобиль – тот мог это сделать. Правда, тут есть нюансы, но они не принципиальные

В СССР, как и в Америке, кто хотел купить себе автомобиль – тот мог это сделать. Правда, тут есть нюансы, но они не принципиальные

В СССР, по статистике, в год производилось легковых автомобилей в 3-4 раза меньше, чем в США, и к развалу СССР дошло 263 миллиона «безлошадных» советских граждан, но всего 116 миллионов «безлошадных» американцев.

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Комментарии
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Ингерман Ланская
рисователь этой статейки, видать, по возрасту лет 25-30, при жизнь в совдепии Нихрена не знает.... вся информация в статейке бредовая, а порой и смешная... автор не только соплив, но и глуп в выводах и заключениях...
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18 час.
Анатолий Подафей
За &quot;совдепию&quot; я мог бы обидеться за вас, но с вашей оценкой автора я полностью согласен.
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10 час.
владимир рябченко
После ВОВ и велосипед был не в каждой семье... Ничто не происходит на раз-два
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