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В России, оказывается, снизились цены на ряд социально значимых продуктов

В России, оказывается, снизились цены на ряд социально значимых продуктов В течение года стоимость минимальной продовольственной корзины в РФ снизилась на 1,6 процента, а за год – на 0,7%.

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