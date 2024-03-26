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Живая Кубань

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Слова против фактов: в Крымском районе бизнесмен, прикрываясь СВО, тонет во лжи о коррупции

Слова против фактов: в Крымском районе бизнесмен, прикрываясь СВО, тонет во лжи о коррупции

Слова против фактов: в Крымском районе бизнесмен, прикрываясь СВО, тонет во лжи о коррупцииВесьма неожиданное продолжение получила история с конфликтом, развернувшимся в Крымском районе Кубани между властями муниципалитета и местным бизнесменом Виталием Федерко.

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