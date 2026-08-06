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Китай построит лабораторию планетарной защиты для первой доставки грунта с Марса

Китай построит лабораторию планетарной защиты для первой доставки грунта с Марса

Комплекс будет проверять марсианские образцы на биологические риски и подготовит миссию Tianwen-3, запуск которой намечен на 2028 годКитай приступил к созданию лаборатории планетарной защиты для миссии Tianwen-3 по доставке образцов марсианского грунта на Землю.

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