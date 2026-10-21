Сотрудники уголовного розыска отдела полиции по обслуживанию Калининского района столицы Республики установили и задержали безработную местную жительницу, причастную к крупному мошенничеству.
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