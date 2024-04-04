Генеральный директор «Спартака» не стал подтверждать контактов с Ивичем

В «Спартаке» прокомментировали слухи о возможном сотрудничестве с Владимиром Ивичем. Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев отреагировал на многочисленные слухи, согласно которым а клубе изучают возможность заменить главного тренера команды Гильермо Абаскаля экс-наставником «Краснодара» Владимиром Ивичем.
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