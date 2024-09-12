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Оценка перспективности займа до зарплаты: когда это выгодно?

Оценка перспективности займа до зарплаты: когда это выгодно?

Оценка перспективности займа до зарплаты: когда это выгодно? Юлия ПономареваВ условиях современного ритма жизни многие сталкиваются с финансовыми трудностями, когда до зарплаты еще несколько дней, а деньги уже закончились.

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