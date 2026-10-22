Выплатить штраф в $25 млрд в рамках дела, связанного со скандалом вокруг Cambridge Analytica, приказал компании Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) судья Фрэнсис Мэтью в штате Нью-Мексико, сообщил 21 октября телеканал CNN.
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