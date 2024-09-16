Конгресс США проведет слушания о НЛО из-за снимков «огромного» аппарата вблизи базы ядерных сил

Неопознанный летающих объект, который очевидцы заметили в часе езды от ядерной базы ВВС США Мальмстром / © Reddit Очередные слушания назначили на фоне сообщений американских граждан, видевших НЛО этим летом.
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