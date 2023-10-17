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В Австрии рассказал, что вынудило ВСУ отказаться от масштабных атак

В Австрии рассказал, что вынудило ВСУ отказаться от масштабных атак

Вооружённые силы России с помощью «огненного микса» из артиллерии и беспилотников вынудили ВСУ отказаться от крупных и масштабных атак, заявил в интервью газете Die Welt полковник австрийских Вооружённых сил Маркус Райснер.

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