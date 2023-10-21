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Происшествия

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Более чем 700 тысячам жителей новых российских регионов предоставлены государственные услуги по линии Госавтоинспекции

Более чем 700 тысячам жителей новых российских регионов предоставлены государственные услуги по линии Госавтоинспекции

«С декабря 2022 года в соответствии с положениями постановления Правительства Российской Федерации № МВД России реализует мероприятия по предоставлению государственных услуг по замене регистрационных документов на транспортные средства, а также водительских удостоверений гражданам, проживающим на территориях новых субъектов Российской Федерации – Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

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