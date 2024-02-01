В Сибири мать двоих детей родила дочку и выкинула в мусорный контейнер

За убийство младенца женщине грозит весьма мягкое наказание - ограничение свободы, либо принудительные работы, либо до пяти лет лишения свободы В Омской области женщина упаковала новорожденного ребенка в полиэтиленовый пакет и выкинула в мусорный контейнер, сообщает региональный СК.