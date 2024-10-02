❕Константин Михайлов вновь назначен на должность министра Республики Крым Указ о назначении подписал Глава РК Сергей Аксёнов, документ опубликован на сайте правительства региона.
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❕Константин Михайлов вновь назначен на должность министра Республики Крым Указ о назначении подписал Глава РК Сергей Аксёнов, документ опубликован на сайте правительства региона.