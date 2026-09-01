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Спорт Уик-Энд

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Трансфер Луиса Энрике в «Рому» на грани срыва - журналист. Хватит ли денег «Зениту» для усиления трёх позиций

Трансфер Луиса Энрике в «Рому» на грани срыва - журналист. Хватит ли денег «Зениту» для усиления трёх позиций

Переход нападающего «Зенита» Луиса Энрике в «Рому» оказался под угрозой срыва. Об этом сообщает журналист Пабло Оливейра.

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