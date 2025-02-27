Врач Блюмкин: Частые головные боли могут указывать на проблемы с прикусом

Стоматолог-хирург-имплантолог, основатель московской «Стоматологии Взаимоотношений Доктора Блюмкина» Игорь Блюмкин заявил, что многие не замечают тревожных сигналов, указывающих на необходимость визита к стоматологу.
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