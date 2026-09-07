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Марочко: ВСУ перешли в глухую оборону на многих участках фронта

Марочко: ВСУ перешли в глухую оборону на многих участках фронта

www.globallookpress.com/Mihir Melwani/Keystone Press Agency Украинские националисты перешли в глухую оборону на многих участках фронта в связи с наступлением российской армии.

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