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Чаплин: для подачи отопления в дом на улице должно быть ниже 8°C пять дней подряд

Чаплин: для подачи отопления в дом на улице должно быть ниже 8°C пять дней подряд

Отопление в жилых домах и социальных объектах включат после того, как пять суток подряд температура воздуха на улице не будет подниматься выше восьми градусов.

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