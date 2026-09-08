Чаплин: для подачи отопления в дом на улице должно быть ниже 8°C пять дней подряд

Отопление в жилых домах и социальных объектах включат после того, как пять суток подряд температура воздуха на улице не будет подниматься выше восьми градусов.
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А когда приводим детей в детский сад, где уже неделя температура 9-12 градусов, а потом всю осень дети болеют, Вы господин Чаплин, считаете нормальным?