Фин. уполномоченный принял решение о возврате пенсионных накоплений предыдущему страховщику

В Службу финансового уполномоченного начали поступать обращения потребителей финансовых услуг по спорам с негосударственными пенсионными фондами (НПФ) о незаконных переводах пенсионных накоплений, финансовый уполномоченный вынес первое решение по такому обращению.
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