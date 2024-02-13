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Фин. уполномоченный принял решение о возврате пенсионных накоплений предыдущему страховщику

Фин. уполномоченный принял решение о возврате пенсионных накоплений предыдущему страховщику

В Службу финансового уполномоченного начали поступать обращения потребителей финансовых услуг по спорам с негосударственными пенсионными фондами (НПФ) о незаконных переводах пенсионных накоплений, финансовый уполномоченный вынес первое решение по такому обращению.

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