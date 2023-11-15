Тело в дублёнке и с крестом нашли на чердаке дома Вольфа в Выборге

Труп после осмотра направили в морг для установления причины смерти. Во вторник в дежурную часть поступило сообщение о том, что в чердачном помещении дома № 1 по Крепостной улице в Выборге нашли тело неизвестного.
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