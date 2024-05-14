“Невыносимо”: дочь больной Заворотнюк поделилась переживаниями

Анна Заворотнюк заявила, что в Дубае установилась невыносимая жара. Фото: личная страница в соцсетях Дочь звезды сериала “Моя прекрасная няня” Анастасии Заворотнюк Анна рассказала об условиях жизни в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).
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