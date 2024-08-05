70 депутатов ЕП потребовали приостановить участие Венгрии в Шенгенской зоне

Группа из 70 депутатов Европейского парламента потребовала от Еврокомиссии приостановить участие Венгрии в Шенгенской зоне после того, как Будапешт решил ослабить визовые требования к гражданам восьми стран, включая Российскую Федерацию и Белоруссию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии