Минимум 40 человек погибли во время наводнения на Филиппинах

Более 1,96 млн человек в 14 регионах Филиппин пострадали в результате наводнений. Погибли минимум 40 человек, еще семеро числятся пропавшими без вести, говорится в отчете Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий.