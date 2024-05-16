Опасного вредителя нашли в горохе в Нижегородской области

Семена с карантинным вредителем поступили в регион из Республики Марий Эл.Специалисты Нижегородской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» сообщили об обнаружении гороховой зерновки в семенном материале гороха сорта «Аксайский усатый 55» из Республики Марий Эл.
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