Опасного вредителя нашли в горохе в Нижегородской области

Семена с карантинным вредителем поступили в регион из Республики Марий Эл.Специалисты Нижегородской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» сообщили об обнаружении гороховой зерновки в семенном материале гороха сорта «Аксайский усатый 55» из Республики Марий Эл.