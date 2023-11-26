Нижегородская область представила достижения региона на выставке "Россия"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о достижениях региона и будущих проектах в рамках выступления на Международной выставке-форуме "Россия", где 26 ноября открылся день Нижегородской области.
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