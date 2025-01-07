У устройства восемь режимов работы: от стандартного равномерного обдува до «Элегантной принцессы», где поток воздуха постепенно усиливаетс...

☕️ На CES 2025 японцы представили робота Nekojita FuFu — он крепится к кружке и охлаждает еду и напитки, дуя на них, — FAD Magazine У устройства восемь режимов работы: от стандартного равномерного обдува до «Элегантной принцессы», где поток воздуха постепенно усиливается.