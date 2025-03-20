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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Опубликован комикс с предысторией Фрейи – нового персонажа Overwatch 2 В преддве...

Опубликован комикс с предысторией Фрейи – нового персонажа Overwatch 2 В преддве...

Опубликован комикс с предысторией Фрейи – нового персонажа Overwatch 2В преддверии выхода нового героя – Фрейи, которая появится в игре с запуском 16 сезона в апреле, разработчики Overwatch 2 опубликовали комикс “Охотница за бурями” с историей этого персонажа.

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