Опубликован комикс с предысторией Фрейи – нового персонажа Overwatch 2 В преддве...

Опубликован комикс с предысторией Фрейи – нового персонажа Overwatch 2В преддверии выхода нового героя – Фрейи, которая появится в игре с запуском 16 сезона в апреле, разработчики Overwatch 2 опубликовали комикс “Охотница за бурями” с историей этого персонажа.