Запад шаг за шагом переступает за пресловутые «красные линии», обозначенные Москвой, нарушая их и не получая ничего в ответ.
Запад шаг за шагом будет нарушать «красные линии» пока не начнет прилетать в ответ
Комментарии
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Strannik Mr
Дык, у нас энтих красных чернил и красной пасты давно уже нет, закончились. Теперь ждите ...ляди! Что -то откуда -то прилетит. И мало не покажется.
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13 час.
Олег Самойлов
Народ, Наш всегда был весьма терпелив и спокоен, а потом "странным образом" кое-кому прилетало обломинго и все желавшие повякать долго и упорно икали! Если кто-то считает самого себя самым умным, то НЕ НАДО так думать! Ответку Наш выдаст! Вот только интересно, КОГДА, ГДЕ и КАКУЮ!
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13 час.
фарид сабиров
Надо ответ ку им прислать да такую что язык и хотелки засунули себе , пидорастам, в задний проход и замолкли очень на долго. Даже что бы говорить не могли.
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10 час.
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