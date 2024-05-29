Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

34 208 подписчиков

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  • Алексей Белоусов
    Думается, "Азовцы" найдут возможность доказать фарионе, что она не права. И платить нчего и никому не будет нужно. И ...Украинцы будут жи...
  • Серж Южанин
    Украинцы будут жи...
  • Серж Южанин
    Украинцы будут жи...

Запад шаг за шагом будет нарушать «красные линии» пока не начнет прилетать в ответ

Запад шаг за шагом будет нарушать «красные линии» пока не начнет прилетать в ответ

Запад шаг за шагом переступает за пресловутые «красные линии», обозначенные Москвой, нарушая их и не получая ничего в ответ.

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Комментарии
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Strannik Mr
Дык, у нас энтих красных чернил и красной пасты давно уже нет, закончились.  Теперь ждите ...ляди! Что -то откуда -то прилетит. И мало не покажется.
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13 час.
Олег Самойлов
Народ, Наш всегда был весьма терпелив и спокоен, а потом &quot;странным образом&quot; кое-кому прилетало обломинго и все желавшие повякать долго и упорно икали! Если кто-то считает самого себя самым умным, то НЕ НАДО так думать! Ответку Наш выдаст! Вот только интересно, КОГДА, ГДЕ и КАКУЮ!
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13 час.
фарид сабиров
Надо ответ ку им прислать да такую что язык и хотелки засунули себе , пидорастам, в задний проход и замолкли очень на долго. Даже что бы говорить не могли.
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10 час.

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