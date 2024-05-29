Запад шаг за шагом будет нарушать «красные линии» пока не начнет прилетать в ответ

Strannik Mr Дык, у нас энтих красных чернил и красной пасты давно уже нет, закончились. Теперь ждите ...ляди! Что -то откуда -то прилетит. И мало не покажется.

Олег Самойлов Народ, Наш всегда был весьма терпелив и спокоен, а потом "странным образом" кое-кому прилетало обломинго и все желавшие повякать долго и упорно икали! Если кто-то считает самого себя самым умным, то НЕ НАДО так думать! Ответку Наш выдаст! Вот только интересно, КОГДА, ГДЕ и КАКУЮ!