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Китай

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Премьер Госсовета КНР призвал задавать образец открытости и сотрудничества в целях развития с АСЕАН и ССАГПЗ

Куала-Лумпур, 27 мая /Синьхуа/ -- Премьер Госсовета КНР Ли Цян во вторник призвал Китай, Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии /АСЕАН/ и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива /ССАГПЗ/ стремиться задать образец глобального сотрудничества и развития, характеризующийся межрегиональной открытостью, кооперацией между странами на разных этапах развития и интеграцией различных цивилизаций.

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