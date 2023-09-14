Блестящими достижениями на ледовой арене спортсмен заслужил репутацию победителя. Сила воли, трудолюбие и талант помогли Роману Костомарову добиться триумфа в спортивной карьере и личной жизни, но кто направлял его на самом старте? Более двух месяцев вся страна следит за новостями о здоровье олимпийского чемпиона, который угодил в клинику с вирусно-бактериальной инфекцией, вызвавшей тотальное поражение легких […] Сообщение «Пожертвовала тем, что сына не было рядом»: как мама Романа Костомарова воспитала олимпийского чемпиона появились сначала на Дзен дневник.